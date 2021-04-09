Новая версия ноутбука Huawei MateBook D 16 получила AMD Ryzen 7 4800H

Компания Huawei обновила свой ноутбук MateBook D 16, который теперь предлагается на базе процессора AMD Ryzen 7 4800H.

В Huawei MateBook D 16 реализовали фирменные технологии, которые позволяют со смартфона Huawei выводить изображение на экран ноутбука и заряжать аппараты со встроенной беспроводной зарядкой, причём это можно делать даже если ноутбук выключен.

В обновлённой версии MateBook D 16 установили 16,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявленная максимальная яркость экрана составляет 300 кд/м2.

Памяти в модели может быть до 16 ГБ, SSD накопитель устанавливается на 512 ГБ. В комплекте с ноутбуком будет поставляться 65-ваттное зарядное устройство, которое за 15 минут способно зарядить MateBook D 16 до двух часов работы.

Huawei MateBook D 16 будут предлагать по цене 1069 долларов, а сколько он будет стоить в РФ пока не известно.