Новая версия консоли PlayStation 5 Pro может выйти на рынок в 2024 году

Более мощная версия PlayStation 5 на рынке появится не ранее 2023 года, и даже вероятней всего в 2024 году.

В сети появились слухи, что уже ведется разработка PlayStation 5 Pro, в основе которой будет лежать платформа AMD, производимая либо по 4-, либо 5-нанометровому техпроцессу.

В новой платформе производительность графического ядра вырастет в 2,5 раза, а вычислительная часть станет в два раза мощнее.

Это позволит запускать игры в 4К с еще более высокой частотой кадров.

Выход PlayStation 5 Pro скорее всего произойдет в 2024 году, так как это уже будет половина жизненного цикла консоли.

Стоит отметить, что PlayStation 5 до сих пор находится в дефиците, а на российском рынке ее сейчас стало еще сложнее купить, так как Sony прекратила поставки консолей на наш рынок.