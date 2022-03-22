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Новая версия консоли PlayStation 5 Pro может выйти на рынок в 2024 году

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Более мощная версия PlayStation 5 на рынке появится не ранее 2023 года, и даже вероятней всего в 2024 году.
В сети появились слухи, что уже ведется разработка PlayStation 5 Pro, в основе которой будет лежать платформа AMD, производимая либо по 4-, либо 5-нанометровому техпроцессу.

В новой платформе производительность графического ядра вырастет в 2,5 раза, а вычислительная часть станет в два раза мощнее.

Это позволит запускать игры в 4К с еще более высокой частотой кадров.

Выход PlayStation 5 Pro скорее всего произойдет в 2024 году, так как это уже будет половина жизненного цикла консоли.

Стоит отметить, что PlayStation 5 до сих пор находится в дефиците, а на российском рынке ее сейчас стало еще сложнее купить, так как Sony прекратила поставки консолей на наш рынок.

PlayStation 5 Pro
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