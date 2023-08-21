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Новая версия Chrome позволит узнавать, почему исчезло то или иное расширение

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Google планирует внести изменения в правила использования расширений для браузера Chrome с выпуском версии 117. Эти изменения затронут в основном разработчиков расширений и будут связаны с улучшением пользовательской конфиденциальности и безопасности.

Новая версия Chrome позволит узнавать, почему исчезло то или иное расширение

Согласно новым правилам, с выпуском Chrome 117 будут внесены улучшения в то, как Google обрабатывает ситуации, при которых расширения могут быть удалены из браузера и магазина расширений. Целью таких изменений является предоставление пользователю более ясной информации о причинах удаления определенных расширений.

После обновления Chrome до версии 117, пользователи смогут видеть список расширений, которые были скрыты из браузера и получить информацию о причинах их удаления. Также будет предоставлена возможность удалить эти расширения или продолжить их использование, нажав на кнопку «Обзор». Исключение составляют расширения, содержащие вредоносное программное обеспечение.

Разработчиков расширений будут предварительно уведомлять о ситуациях, которые могут привести к удалению их расширений, и предложат исправить эти ситуации. Это позволит сделать процесс удаления более прозрачным и понятным для пользователей.

В целом, эти изменения направлены на обеспечение безопасного и удовлетворительного опыта использования расширений в браузере Chrome.

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