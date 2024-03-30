Новая версия Android 15 сможет скрывать геолокацию от операторов

Согласно информации, опубликованной порталом Android Authority, новая версия операционной системы Android 15 предоставит возможность скрыть точное местоположение смартфона от оператора связи. Эта функция позволит пользователям ограничить запросы операторов на получение местоположения устройства, инициируемые сетью. Пользователи смогут скрыть своё местоположение, за исключением экстренных ситуаций, когда операторам требуется точная информация для оказания помощи.

На данный момент, в Android уже есть возможность ограничить доступ приложений и сервисов к геолокации, но это не затрагивает операторов сотовой связи. Однако новая функция в Android 15 позволит блокировать запросы операторов на получение местоположения устройства, что обеспечит больший контроль над личными данными пользователей.

Также следует отметить, что новая функция может помочь предотвратить мошеннические атаки, такие как атаки с использованием устройств Stingray. В таких атаках злоумышленники могут имитировать сотовые сети и получать данные от телефонов. Блокировка запросов местоположения устройства поможет предотвратить такие атаки и защитить пользователей от потенциальных угроз.

Однако, для использования этой функции требуются изменения в процессорах смартфонов, поэтому пока неизвестно, сколько устройств смогут скрывать своё местоположение. Ожидается, что по крайней мере, смартфоны линейки Pixel от Google будут поддерживать эту функцию.