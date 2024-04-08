Новая версия Android 15 получила полноценный режим рабочего стола

В Android 15 будет внесено значительное улучшение в режим рабочего стола, что сделает его более удобным и функциональным. Теперь окна приложений будут иметь специальную ручку, которая при нажатии открывает меню с названием и иконкой приложения, а также с кнопками для разворачивания окна на весь экран, разделения экрана и перевода в режим свободного окна.

Когда приложение находится в режиме свободного окна, у него будет заголовок с названием и иконкой, а в выпадающем меню будут доступны опции для изменения режима окна, кнопка максимизации и кнопка закрытия. Окно можно свободно перемещать и изменять его размер.

При изменении размера окна его содержимое временно скрывается, чтобы обеспечить лучшую видимость. Окна также можно закрепить на половине экрана, перетаскивая их к левому или правому краю.

Если окно развернуто на весь экран, пользователь может быстро переключить его в режим свободного окна или разделенного экрана, просто перетащив его за ручку вверху.

Эти новые функции режима рабочего стола в Android 15 делают его более похожим на интерфейс ПК, что позволяет более эффективно работать с планшетами и хромбуками.