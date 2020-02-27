Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств

Специалисты Eset обнаружили серьезную уязвимость в устройствах с установленными чипами Wi-Fi от компаний Cypress Semiconductor и Broadcom.

Обнаруженная уязвимость получила название Kr00k. Ею хакеры могут воспользоваться во время разрыва соединения Wi-Fi или во время падения мощности сигнала, при этом неважно шифруется ли в данный момент соединение или нет.

После подключения к устройству через обнаруженную уязвимость, хакеры могут получить данные пользователей. Под обнаруженной угрозой большое количество смартфонов от Samsung, iPhone, Xiaomi и других компаний.

Также через Kr00k можно подключится к планшетам и ноутбукам.

Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств. Некоторые производители уже выпустили обновление для своих систем, поэтому пользователям советуют проверить обновление безопасности для используемые беспроводных устройств.