Новая утечка раскрывает возможную батарею Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 4, несомненно, являются одними из лучших умных часов, которые вы можете купить в настоящее время. Но на дворе 2022 год, и Samsung Galaxy Watch 5 уже на горизонте. Хотя информации о грядущих Galaxy Watch 5 не так много, появилась свежая утечка, предполагающая, какую батарею Samsung может поставить хотя бы в одну модель Galaxy Watch 5. Как впервые заметил SamMobile , аккумулятор, предположительно для Galaxy Watch 5 с номером модели SM-R900, появился в нормативной документации. Аккумулятор имеет номер детали EB-BR900ABY и имеет емкость 276 мАч. Просто для сравнения емкость аккумулятора 40- мм Galaxy Watch 4

Смарт-часы имеют емкость 247 мАч, что немного меньше, чем вероятная батарея модели SM-R900 Galaxy Watch 5. Итак, это очень хорошая новость, что Samsung решила установить в свои следующие смарт-часы батарею чуть большей емкости. По слухам, в дополнение к большей батарее, чем у его предшественника, Galaxy Watch 5 может поставляться с датчиком, который сможет точно измерять температуру вашего тела . Эта новая технология может позволить пользователям Galaxy Watch 5 выявлять вирусные симптомы и помогать им лечить простуду.

Ожидается, что Galaxy Watch 5 поступит в массовое производство в третьем квартале этого года. Хотя у нас нет точной даты выпуска, если Samsung решит выпустить Galaxy Watch 5 примерно в то же время, что и в прошлом году, мы ожидаем, что Samsung представит свои новые умные часы примерно в августе или сентябре.