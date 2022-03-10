Новая утечка показывает Xiaomi 12 Ultra и предполагает, что он будет использовать датчик Sony вместо Samsung

Сегодня в Интернете появилась новая утечка информации о грядущем флагманском телефоне Xiaomi 12 Ultra, сообщает SamMobile . Утечка дает нам некоторую информацию о датчике камеры, который может использовать флагманский телефон.

Эта информация исходит от лидера Digital Chat Station в китайской социальной сети Weibo. Утечка предполагает, что грядущий флагманский телефон будет оснащен новым датчиком камеры Sony, а не датчиком Samsung, который был у его предшественника, Xiaomi Mi 11 Ultra .

Согласно просочившимся рендерам устройства, похоже, что телефон также будет оснащен круглым модулем камеры. Но это, как мы уже упоминали, не единственное, что изменится в этом году. Как сообщается, Xiaomi 12 Ultra представит новый датчик камеры Sony IMX8xx. Для справки, его предшественник использует датчик Samsung ISOCELL.

Лидер также поделился двумя изображениями Xiaomi 12 Ultra в черном и белом цветах, подтвердив при этом слухи о дизайне задней панели флагмана. Пока, по слухам, ожидается, что в телефоне будет тройная камера с 50-мегапиксельной основной камерой, 48-мегапиксельной камерой с 5-кратным телеобъективом и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Пока нет информации о дате выпуска Xiaomi 12 Ultra, но нам не терпится увидеть, какие изменения новые датчики Sony серии IMX8 привнесут в качество изображения флагманского телефона. Любопытно, что Samsung сама отказалась от собственного сенсора в пользу сенсора Sony на Galaxy S22 Ultra.

Xiaomi 12 Ultra: другие утечки начинают подробно рассказывать, чего ожидать от флагмана

Просочившиеся изображения и информация о датчике — не единственная утечка, недавно появившаяся в Интернете о 12 Ultra. Тот же лидер, Digital Chat Station, также недавно предоставил нам информацию о своей батарее и зарядке. Согласно отчету источника, Xiaomi 12 Ultra будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт для аккумуляторной батареи емкостью 4900 мАч (через GSMArena ). Для справки, недавно выпущенный Xiaomi 12 Pro имеет меньшую батарею на 4600 мАч и поддерживает такую ​​же быструю зарядку. Утечка емкости аккумулятора для 12 Ultra меньше, чем у его предшественника, который поставлялся с аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч. Вот что еще известно о телефоне.

Как некоторые из вас, возможно, знают, компания уже представила часть линейки Xiaomi 12, 12, 12 Pro и 12X, и мы все еще ожидаем увидеть еще несколько телефонов Xiaomi 12, включая Ultra, 12 Lite. и, возможно, 12T и 12T Pro.

Пока что, что касается даты выпуска, утечек, указывающих на это, нет, но мы ожидаем, что телефон будет представлен где-то в ближайшие месяцы.

Некоторые недавние слухи указывают на запуск телефона в третьем квартале 2022 года, что в значительной степени означает июль, август или сентябрь. Ожидается, что 12 Ultra будет более дорогим, по крайней мере, если судить по его предшественнику, который был довольно дорогим: 1199 фунтов стерлингов / 1799 австралийских долларов (это примерно 1600 долларов). Таким образом, мы можем ожидать аналогичную цену в этом году.

Мы можем с уверенностью ожидать, что 12 Ultra будет работать на том же процессоре, что и Xiaomi 12 и 12 Pro, который, конечно же, является ведущим в отрасли чипсетом Snapdragon 8 Gen 1. И, опять же, судя по телефонам из линейки, которую Xiaomi выпустила ранее, дисплей с частотой обновления 120 Гц, скорее всего, также доберется до флагманского устройства. На передней панели мы можем ожидать 32-мегапиксельную камеру. Объем оперативной памяти может достигать 12 ГБ, а встроенной памяти — 256 ГБ.

В ближайшие недели и месяцы, вероятно, начнут появляться новые утечки, так что следите за обновлениями!