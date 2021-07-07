Новая утечка Motorola Edge 20 5G раскрывает цветовые варианты

Хотя официального сообщения от Motorola нет, ожидается, что она анонсирует серию Edge 20 к концу июля. Известный информатор Эван Бласс постоянно допускает утечку информации о серии Edge 20. В результате утечки информации были обнаружены варианты и цветовые решения Motorola Edge 20.

Новая утечка показывает, что Edge 20 поступит в вариантах, таких как 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. Базовая модель, вероятно, будет представлена ​​в нескольких цветах, таких как Frosted White, Electric Graphite и Lagoon Green.

Модель 8 ГБ + 256 ГБ может быть одного цвета — Frosted Grey. Верхний вариант может быть выполнен в таких оттенках, как Iridescent White, Midnight Blue и Blue Vegan Leather. Прошлые утечки показали, что будет две версии Edge 20: одна для глобального рынка, а другая для Северной Америки.

Глобальная версия Motorola Edge 20 5G будет оснащена 6,67-дюймовым дисплеем FHD+ с дырочками, который предлагает частоту обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 778G, 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ / 256 ГБ памяти, 32-мегапиксельной передней панелью. камера, 108-мегапиксельная + 16-мегапиксельная + 8-мегапиксельная система с тремя камерами, аккумулятор на 4000 мАч и ОС Android 11. Он будет оснащен дополнительными функциями, такими как монофонический динамик и кнопка Google Assistant.

Вариант Edge 20, выпускаемый через Verizon, будет иметь 6,78-дюймовый экран FHD+ с дырочками с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 778G, 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ/256 ГБ памяти, 32-мегапиксельный селфи-снимок, 108-мегапиксельная + 8-мегапиксельная + 2-мегапиксельная тройная камера, аккумулятор на 5000 мАч и ОС Android 11. У него есть монофонический динамик, но, похоже, нет клавиши Google Assistant.

Источник — Astera.