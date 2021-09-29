Новая утечка Android 12.1 показывает, что Google использует складные телефоны

Финальный выпуск Android 12 выйдет очень скоро , но начали появляться подробности о том, что за ним последует. Хотя логичным ответом на это будет «Android 13», Google, по-видимому, использует подход, которого не придерживался в течение некоторого времени: точечный выпуск. Недавние данные убедительно свидетельствуют о том, что Google выпустит небольшую ревизию вскоре после Android 12. Теперь в Интернете появились скриншоты сборки 12.1, и, судя по всему, она становится намного лучше для складных телефонов.

Снимками экрана поделились люди из XDA , которым удалось заполучить просочившуюся внутреннюю сборку Android 12.1. И первое изменение, которое мы можем сразу заметить, — это то, что возможности большого экрана для складных телефонов и планшетов значительно улучшаются. Новый пользовательский интерфейс лучше использует дополнительное пространство на экране, предоставляемое большими дисплеями, и даже включает нижнюю панель задач для навигации, которая упрощает многозадачность, как в операционных системах настольных компьютеров.

В некотором смысле это напоминает нам действительно старый пользовательский интерфейс планшета в Android 4.0 , выпущенный примерно десять лет назад, и на самом деле он был действительно хорош. Последующие версии ОС снизили оптимизацию планшетов, и с тех пор плохая поддержка большого экрана всегда была проклятием существования Android, когда дело касалось планшетов, поскольку планшеты вынуждены работать в основном как большие смартфоны. Большие экраны снова становятся популярными благодаря складным смартфонам, таким как Galaxy Z Fold3, поэтому для Android имеет смысл снова начать правильно поддерживать более крупные форм-факторы (и планшеты в конечном итоге тоже выиграют от этого).

Кроме того, Google, похоже, готовит собственный складной телефон , который, предположительно, будет называться Pixel Fold и может выйти к концу года — XDA считает, что Android 12.1 может быть связан с его выпуском, и мы ясно можем понять, почему это так.

Некоторое время мы подозревали, что Google планирует выпустить точечный выпуск для Android 12. Мы предполагаем, что это точечный выпуск, потому что обычный Android 12 имеет уровень API 31, а есть уровень API 32, который соответствует ветке под названием «sc». -v2 «, а не Android 13, но до сих пор неясно, действительно ли Google будет продавать его как 12.1. В дополнение к изменениям для больших экранов, релиз также будет иметь открытый исходный код для системы динамической тематики Monet и переносить ее на AOSP Android.

Мы ожидаем, что Google выпустит эту сборку вскоре после первоначального обновления Android 12, которое должно произойти в следующем месяце. Что касается неуловимого Pixel Fold, он остается в секрете, но если он действительно будет выпущен, он может быть представлен вместе с Android 12.1.