Xiaomi 10 августа провела большую презентацию, на которой была представлена новая «умная» колонка Xiaomi Sound.

В компании заявили, что над настройкой Xiaomi Sound работали специалисты компании Harman.

Портативная акустическая система несмотря на свои габариты обладает большой мощностью, в частности, она может воспроизводить звук диапазоне от 70 Гц громкостью 90 дБ и поддерживает Hi-Res Audio.



Xiaomi Sound еще можно объединять с другими такими же колонками и создавать объёмное звучание. При этом сама колонка воспроизводит звук на 360 градусов, и как заявляет производитель, делает она это с одинаковой громкостью и качеством звука.

Xiaomi Sound поддерживает Hi-Res Audio и технологию связи UWB, которая сейчас активно используется в iPhone 12 и добавлена в Xiaomi Mi Mix 4. В Китае за «умную» колонку попросят 77 долларов.