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Новая умная колонка Xiaomi способна обеспечить концертный звук

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Xiaomi 10 августа провела большую презентацию, на которой была представлена новая «умная» колонка Xiaomi Sound.
В компании заявили, что над настройкой Xiaomi Sound работали специалисты компании Harman.

Портативная акустическая система несмотря на свои габариты обладает большой мощностью, в частности, она может воспроизводить звук диапазоне от 70 Гц громкостью 90 дБ и поддерживает Hi-Res Audio.

Новая умная колонка Xiaomi способна обеспечить концертный звук
Xiaomi Sound еще можно объединять с другими такими же колонками и создавать объёмное звучание. При этом сама колонка воспроизводит звук на 360 градусов, и как заявляет производитель, делает она это с одинаковой громкостью и качеством звука.

Xiaomi Sound поддерживает Hi-Res Audio и технологию связи UWB, которая сейчас активно используется в iPhone 12 и добавлена в Xiaomi Mi Mix 4. В Китае за «умную» колонку попросят 77 долларов.

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