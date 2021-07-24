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Новая умная колонка Huawei Sound X на базе HarmonyOS выйдет 29 июля

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Ранее Huawei анонсировала свой динамик Sound X с глубокими басами в сотрудничестве с Devialet. В этом году Huawei представит обновленную модель с HarmonyOS и прозрачной оболочкой. Тизер показывает, что новый умный динамик Huawei Sound X будет выпущен 29 июля вместе с серией Huawei P50.

Главной изюминкой нового интеллектуального динамика Huawei Sound X станет его дизайн и прошивка, с которой он будет работать. Согласно видео-тизеру, умная колонка имеет прозрачный корпус, но сохраняет старый дизайн. Кажется, что у него есть светодиодные RGB-подсветки, которые хорошо отражают, благодаря прозрачному корпусу.

Новая умная колонка Huawei Sound X на базе HarmonyOS выйдет 29 июля

Более того, у динамика все еще есть бренд Devialet, подтверждающий сотрудничество между Huawei и французским аудиогигантом Devialet . Хотя это не подтверждено, ожидается, что динамик будет иметь звук с усилением басов, как и текущий динамик Sound X.

Как было сказано ранее, новый умный динамик Huawei Sound X будет работать на базе HarmonyOS. Хотя преимущества наличия HarmonyOS на динамике еще неизвестны, мы, по крайней мере, можем ожидать удобного сопряжения с другими телефонами Huawei, работающими на HarmonyOS. Также ожидается, что динамик принесет улучшения звука по сравнению с предшественником.

Источник — Astera.

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