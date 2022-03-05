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Новая тестовая сборка Windows 11 научилась запрашивать номер банковской карты

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Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11, которая для участников раннего тестирования распространяется под номером 22567.
В новой сборке появилось несколько важных функций, и среди них возможность привязать банковскую карту для оплаты сервисов и программного обеспечения.

Помимо этого, теперь при установке операционной системы можно подключить Android-смартфон.

Что касается банковской карты, то ее можно зарегистрировать в настройках, и это позволит без лишних движений оформлять подписки, покупать программное обеспечение и игры в Microsoft Store либо через Xbox.

Новая возможность также напомнит пользователю, если срок действия его карты подходит к концу.

Новая тестовая сборка Windows 11 научилась запрашивать номер банковской карты

Microsoft Windows 11
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