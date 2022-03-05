Новая тестовая сборка Windows 11 научилась запрашивать номер банковской карты

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11, которая для участников раннего тестирования распространяется под номером 22567.

В новой сборке появилось несколько важных функций, и среди них возможность привязать банковскую карту для оплаты сервисов и программного обеспечения.

Помимо этого, теперь при установке операционной системы можно подключить Android-смартфон.

Что касается банковской карты, то ее можно зарегистрировать в настройках, и это позволит без лишних движений оформлять подписки, покупать программное обеспечение и игры в Microsoft Store либо через Xbox.

Новая возможность также напомнит пользователю, если срок действия его карты подходит к концу.