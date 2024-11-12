Новая технология для добычи лития может снизить затраты в два раза

Литий в России извлекается из трудноразлагаемых руд, что требует сложных и дорогих процессов. В прошлом страна была вынуждена закупать металл за рубежом, так как отечественное производство прекратилось в 1990-е годы. В 2022 году, после отказа крупнейших поставщиков, Боливия не смогла удовлетворить спрос. Россия обладает запасами лития, особенно в Мурманской области, где планируется развитие Колмозерского месторождения. Старый способ добычи включает высокие температуры и сложную химическую обработку. Однако новая технология с использованием бисульфата аммония обещает сделать процесс более экологичным и экономичным, снижая затраты и повышая чистоту карбоната лития до 99,5%. Планируется проведение пилотных испытаний в 2025 году.