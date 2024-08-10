Новая схема мошенничества в РФ: групповые чаты с руководителями в мессенджерах

В России мошенники начали использовать новую схему обмана, создавая групповые чаты в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей. Об этом сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с «РИА Новости».

Мошенники добавляют в чат реальных сотрудников компании и сообщают, что в организации проходит проверка. Участникам чата рекомендуют ждать звонка от правоохранительных органов.

После этого жертв могут попросить перевести деньги на счета злоумышленников, взять кредит на свое имя или установить вредоносное ПО.

Голованов отметил, что данный вид атак может быть особенно опасным. Мошенники используют профессиональную деятельность жертвы и могут поддерживать диалог от имени коллег, вводя в заблуждение.

Чтобы избежать подобного обмана, эксперт советует внимательно проверять информацию и связываться с «предполагаемыми» знакомыми по другим каналам, например, по рабочему телефону.