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Новая прошивка для PS5 позволила пользователям установить SSD-накопитель большего объёма

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Sony с новой бета-версией прошивки для PlayStation 5 позволила пользователям в консоль устанавливать дополнительный SSD накопитель.
Новые возможности пока работают именно с бета-версией, а для работы с накопителем главное выбрать модель с нужными параметрами.

Так, в консоль можно установить M.2 типа 2230, 2242, 2260, 2280 и 22110. Компания рекомендует, чтобы накопитель был с радиатором охлаждения или установить его отдельно.

Помимо этого, скорость последовательного чтения, рекомендованного SSD должна быть не менее 5500 МБ/с.

Минимальный объём M.2 может быть 240 ГБ, максимальный 4 ТБ. Стоит отметить, что дополнительный SSD работает пока только на бета-версии прошивки, поэтому пользователю перед ее использованием и установкой M.2 следует внимательно ознакомится с инструкцией от разработчиков консоли.

PlayStation 5 Sony
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