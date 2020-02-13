Новая полнокадровая камера от Canon будет снимать видео в 8К

Canon обещает выпустить полнокадровую зеркальную фотокамеру, которая будет снимать видео с разрешением 8К.

Новая модель под названием EOS R5 помимо возможности съёмки в высоком разрешении, будет снимать 12 кадров в секунду, если использовать механический затвор и 20 кадров в секунду — если электронный.

Помимо этого, будущая новика получит два слота для карт памяти и автоматическую передачу отснятых материалов в облачную платформу image.canon

По словам представителя Canon, в камере еще будет уникальная система стабилизации изображения.