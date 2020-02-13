Новая полнокадровая камера от Canon будет снимать видео в 8К

Новая полнокадровая камера от Canon будет снимать видео в 8К13.02.2020 21:17
Canon обещает выпустить полнокадровую зеркальную фотокамеру, которая будет снимать видео с разрешением 8К.
Новая модель под названием EOS R5 помимо возможности съёмки в высоком разрешении, будет снимать 12 кадров в секунду, если использовать механический затвор и 20 кадров в секунду — если электронный.
Помимо этого, будущая новика получит два слота для карт памяти и автоматическую передачу отснятых материалов в облачную платформу image.canon
По словам представителя Canon, в камере еще будет уникальная система стабилизации изображения.
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