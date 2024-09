Новая PlayStation 5 Pro приедет на российский рынок

Группа М.Видео-Эльдорадо анонсировала предзаказ новейшей консоли Sony PlayStation 5 Pro и аксессуаров к ней, который стартует 26 сентября.

Предзаказ можно будет оформить в рассрочку 0-0-24 и получить кэшбэк 30%. Консоль будет иметь официальную гарантию на 1 год.

PlayStation 5 Pro оснащена улучшенным процессором AMD Zen 2 с 16 потоками и тактовой частотой до 3,85 ГГц, а графический чип на архитектуре RDNA 3 обеспечивает производительность 33,5 Тфлопс. Оперативная память осталась на уровне 16 Гб, но её скорость увеличилась до 18 Гбит/с. Объём SSD-накопителя теперь составляет 2 Тб.

Улучшенные характеристики позволяют повысить рендеринг в играх на 45%, обеспечивая запуск игр с увеличенной частотой кадров в разрешении 4К. Консоль также оснащена улучшенной системой охлаждения для комфортной игры без перегрева.

PlayStation 5 Pro поддерживает все аксессуары и геймпады для предыдущей модели, включая шлем виртуальной реальности PlayStation VR2.

В М.Видео-Эльдорадо ожидают высокий спрос на новинку, учитывая популярность предыдущей модели на российском рынке. В ассортименте также будут доступны игры, которые раскроют потенциал консоли, такие как The Last of Us: Part II remastered, Gran Turismo 7 и GTA VI.