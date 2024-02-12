Новая Nintendo Switch получит обратную совместимость с играми

Наиболее важным вопросом для владельцев Nintendo Switch является возможность обратной совместимости в следующем поколении консоли от компании.

Согласно слухам, которые поступают, хотя официальной информации пока нет, следующая версия консоли Switch будет совместима с играми предыдущей версии, как в цифровом, так и в физическом формате. Более того, разработчики смогут выпускать улучшенные версии игр из библиотеки Nintendo Switch, специально для новой консоли.

Эту информацию во время последнего эпизода подкаста X do Controle поделился игровой журналист и блогер PH Brazil, известный своими точными утечками о планах Nintendo и ее партнеров.

По слухам, наследница Switch будет иметь 16 ГБ оперативной памяти, а официальное объявление ожидается в период с 1 по 18 марта.

Источник: gamemag