Новая консоль Xbox выйдет в следующем году

Появился новый отчет, в котором говорится, что Microsoft может рассчитывать выпустить совершенно новую консоль Xbox в какой-то момент в течение ближайшего года. Хотя эта предполагаемая модель не будет полностью новой сверху вниз, вместо этого она будет стремиться обновить Xbox Series S , которая в настоящее время является более дешевой консолью, которую Microsoft предлагает своим клиентам. Несмотря на меньшую мощность платформы по сравнению с Xbox Series X, похоже, что эта новая итерация может в конечном итоге немного улучшить внутреннее устройство.

Информация об этой новой версии Xbox Series S пришла из недавнего видео на YouTube-канале Moore’s Law Is Dead . В рассматриваемом видео говорится, что Microsoft в настоящее время находится на ранних стадиях планирования «обновления» как Xbox Series X, так и Xbox Series S. Однако Series S — это консоль, которой в настоящее время Microsoft уделяет больше внимания, и ей может начать выпуск новой модели платформы в конце 2022 года.

Так как бы это выглядело? Что ж, по сути, эта новая консоль Xbox Series S будет иметь некоторые незначительные аппаратные обновления по сравнению с версией, которая в настоящее время доступна для приобретения. Таким образом, в отчете говорится, что Microsoft будет стремиться продавать эту новую Xbox Series S по цене около 350 долларов. В свою очередь, текущая Xbox Series S потенциально может упасть в цене где-то до 200 или 250 долларов. По сути, Microsoft хочет предоставить клиентам еще больше возможностей, чем раньше, для интеграции в экосистему Xbox. Эти разные цены на нескольких консолях позволят им это сделать.

В целом, этот отчет следует воспринимать с типичной скепсисом, пока мы не узнаем больше непосредственно от Xbox. Тем не менее, то, что здесь упоминается, совсем не удивительно, учитывая, что обновления консоли среднего поколения в настоящее время являются довольно стандартными. Кажется, что выпуск новых консолей Xbox для широкой публики — лишь вопрос времени, но когда этот выпуск действительно произойдет, еще неизвестно.