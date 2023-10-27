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Новая камера Leica почти за 10 тысяч долларов должна стать «спасением» в эпоху ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Известный немецкий бренд Leica, представил революционную камеру M11-P.

Эта компактная камера стоимостью почти 10 тысяч долларов нацелена на борьбу с распространением фейков в СМИ. Ее изюминка — встроенный блокчейн-сканер, работающий на технологии Content Credentials.

При съемке каждый кадр хешируется и добавляется в распределенный реестр, где хранится в неизменном виде на многочисленных узлах. Это исключает возможность хакерских взломов и манипуляций с изображением.

Благодаря уникальной системе водяных цифровых подписей, фото M11-P получают гарантию подлинности. А криптографический ключ доступа к «нефальсифицированным» снимкам повышает доверие читателей.

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