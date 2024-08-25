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Новая iOS 18 может замедлить старые модели iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Бывший сотрудник Apple Тайлер Морган предостерег пользователей от установки новой версии iOS 18 на старые iPhone, выпущенные более трех лет назад. В своём видео на TikTok он отметил, что обновление может со временем замедлить работу устройства.

Морган объяснил, что Apple разрабатывает новые функции с учетом современных смартфонов, оснащенных мощными процессорами и большим объемом памяти.

Например, возможности искусственного интеллекта в iOS 18 не будут поддерживаться старыми моделями, такими как iPhone 11, 12 и 13.

Он также добавил, что iOS 18 не будет работать на iPhone X и более старых моделях, хотя пользователи смогут установить обновление, если захотят.

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