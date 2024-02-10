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Новая IOS 18 может получить интерфейс в стиле ОС для Apple Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

По слухам, в следующей версии операционной системы iOS от Apple — iOS 18 — ожидаются значительные визуальные обновления, вдохновленные операционной системой Apple Vision Pro.

VisionOS отличается особой эстетикой с округлыми формами, тенями и ощущением глубины.

По некоторым данным, элементы из VisionOS могут быть включены в iOS 18, включая новый дизайн плавающей боковой панели приложения Apple TV в tvOS 17.2.

Кроме того, ожидается, что iOS 18 может добавить функции искусственного интеллекта, чтобы не отставать от конкурентов, таких как Samsung и Google.

Apple обычно предпочитает постепенную эволюцию дизайна и функций своей операционной системы, поэтому любые изменения в iOS 18 будут интересны для пользователей и индустрии.

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