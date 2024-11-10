Новая GPS-система будет определять местоположение по бактериям

Шведские ученые разработали инновационную систему, которая использует уникальные микробиологические «отпечатки» для определения местоположения человека. В отличие от традиционной GPS-системы, которая основывается на спутниковых сигналах, эта новая технология использует искусственный интеллект для анализа бактерий, присутствующих в окружающей среде.

Система, получившая название Microbiome Geographic Population Structure (MGPS), анализирует микробиомы, которые разнообразны в разных географических регионах. Микробы, которые человек переносит с собой, остаются на различных поверхностях, таких как поручни общественного транспорта, камни, листья или даже на земле, что позволяет ученым отслеживать, где человек находился в последнее время.

Как это работает?

Каждое место на Земле имеет свой уникальный микробный состав, создающий «подписи», которые могут быть использованы для идентификации географической локации. Ученые разработали алгоритм, который использует искусственный интеллект для анализа этих микробных следов и их сопоставления с географическими координатами. Система способна на основе собранных данных о бактериях точно определять местоположение, даже если это всего лишь следы, оставленные человеком на поверхности.

Результаты исследования

Для проверки своей гипотезы ученые проанализировали тысячи образцов микробиома, собранных с различных территорий, включая урбанистические зоны, почву и водоемы. Результаты показали, что система способна с точностью до 92% определять географическое местоположение исследуемых образцов. Это открывает новые возможности для применения технологии в таких областях, как экология, криминалистика, а также для мониторинга перемещений людей.

Перспективы применения

Технология имеет широкий спектр потенциальных применений. Например, она может быть использована для отслеживания перемещений людей в случае эпидемий, а также для идентификации загрязнений окружающей среды и их источников. В будущем, при дальнейшем развитии, система может стать важным инструментом для экологических исследований и мониторинга здоровья человека.

Таким образом, новая технология открывает перспективы не только для улучшения GPS-навигации, но и для более глубокого понимания взаимодействия человека и его окружения через микробиом.