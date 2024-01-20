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Новая функция добавилась в мессенджере Telegram

Автор На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

Telegram выпустил новое обновление (версия 10.6.1) своего мессенджера, которое уже доступно для пользователей Android и iOS.

Главной новой функцией стало ограничение приёма личных сообщений. Пользователи с платной подпиской Telegram Premium теперь могут выбирать, кто может начать с ними новый диалог: все пользователи или только те, кто находится в списке контактов и также является Premium-пользователем. Настройка доступна в разделе «Конфиденциальность».

Кроме этого, пользователи мессенджера теперь могут видеть, когда собеседник прочитал их сообщения в чате.

Однако подписчики Telegram Premium имеют возможность скрыть время прочтения от тех собеседников, которые не видят время их последней активности.

Тем не менее Premium-подписчики, скрывшие время своей последней активности, всё равно смогут видеть время последнего посещения тех пользователей, которые не скрыли его в настройках конфиденциальности.

Это обновление призвано улучшить приватность и контроль над коммуникацией в Telegram, особенно для пользователей с подпиской Telegram Premium.

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