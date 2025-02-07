Новая эра связи: Илон Маск научил смартфоны напрямую общаться со спутниками

Технология DTC (Direct to Cell) начала тестироваться в рамках спутниковой системы Starlink Илона Маска. В данный момент она доступна для абонентов оператора T-Mobile в США.

Эксперты считают, что эта технология может изменить доступ к интернету и угрожать суверенному регулированию, в то время как пользователи отмечают, что получили связь в районах с отсутствием покрытия.

Starlink является одной из самых успешных низкоорбитальных спутниковых систем, а T-Mobile предложил своим клиентам отправлять SMS через спутниковый сервис в удаленных регионах, таких как Алабама и Колорадо.

Пользователи, имеющие смартфоны Apple и Samsung, поддерживающие DTC, сообщают о нестабильном, но работающем сигнале, который позволяет общаться в зонах без сотового покрытия.

В России, по словам специалистов, большинство мобильных устройств также поддерживают эту технологию. Однако для подключения к Starlink необходимо наличие соглашений с местными операторами.

В России уже проводятся исследования возможности применения DTC, и МТС получила одобрение на тестирование технологии в Томской области.

DTC не заменяет спутниковую связь, а дополняет её, обеспечивая возможность оставаться на связи в сложных ситуациях, в то время как спутниковая связь предлагает более высокие скорости передачи данных.

Источник: РГ.