Новая часть Tomb Raider про Лару Крофт будет доступна в открытом мире

Портал Insider-Gaming сообщает, что новая игра в серии Tomb Raider будет предлагать полностью открытый мир, что является новым для этой серии.

В предыдущих частях игры игрокам приходилось исследовать обширные, но ограниченные локации. Однако новая часть обещает свободу передвижения по экзотическим просторам Индии и даже предоставит возможность использовать мотоцикл и другие транспортные средства. Игра также предложит Ларе Крофт возможность выполнить парашютный прыжок.

Разработчики из Crystal Dynamics, которые ранее заявили о работе над проектом на движке Unreal Engine 5, пока не раскрыли точную дату выхода игры. Издателем игры будет Amazon Games.

Согласно слухам, сюжет новой игры будет связан со стихийным бедствием, которое обрушилось на северную Индию, раскрывая руины и древние артефакты императора Ашоки. Лара Крофт будет сражаться с Обществом Расхитителей Гробниц и другими противниками, чтобы завладеть могущественными реликвиями.