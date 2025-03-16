Новая Android 16 научится обобщать уведомления, как у iPhone

Google анонсировала тестирование новой функции для Android 16, которая будет автоматически объединять уведомления от приложений.

Эта функция, называемая «notification summaries», позволит пользователям быстро воспринимать суть сообщений, не открывая каждое уведомление. В начальной стадии она будет доступна только для чатов и появится в бета-версии Android 16 Beta 3.

Пользователи найдут новую опцию «Notification summaries» в настройках, где можно будет активировать эту функцию. При включении система начнет анализировать сообщения из мессенджеров и предоставлять краткие итоги. Например, вместо десятка уведомлений из группового чата вы получите одно, например: «Друзья обсуждают вечерние планы». Также будет возможность исключить некоторые приложения из обобщения, чтобы сохранить важные сообщения в исходном виде.

Эта функция схожа с аналогичной возможностью в iOS от Apple, но в Android будет ограничена только сообщениями, что должно помочь сократить количество ошибок. В данный момент функция находится в тестовом режиме, и точность обобщений будет зависеть от способности ИИ улавливать контекст. Ожидается, что официальное обновление Android 16 выйдет во втором квартале 2025 года.

Источник: androidauthority