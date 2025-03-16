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Новая Android 16 научится обобщать уведомления, как у iPhone

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Google анонсировала тестирование новой функции для Android 16, которая будет автоматически объединять уведомления от приложений.

Эта функция, называемая «notification summaries», позволит пользователям быстро воспринимать суть сообщений, не открывая каждое уведомление. В начальной стадии она будет доступна только для чатов и появится в бета-версии Android 16 Beta 3.

Пользователи найдут новую опцию «Notification summaries» в настройках, где можно будет активировать эту функцию. При включении система начнет анализировать сообщения из мессенджеров и предоставлять краткие итоги. Например, вместо десятка уведомлений из группового чата вы получите одно, например: «Друзья обсуждают вечерние планы». Также будет возможность исключить некоторые приложения из обобщения, чтобы сохранить важные сообщения в исходном виде.

Эта функция схожа с аналогичной возможностью в iOS от Apple, но в Android будет ограничена только сообщениями, что должно помочь сократить количество ошибок. В данный момент функция находится в тестовом режиме, и точность обобщений будет зависеть от способности ИИ улавливать контекст. Ожидается, что официальное обновление Android 16 выйдет во втором квартале 2025 года.

 

Источник: androidauthority

Android Android 16
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