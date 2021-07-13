Ноутбуки Xiaomi Mi Notebook Pro 14 и Ultra 15.6 скоро появятся в Индии

На прошлой неделе аналитик Ишан Агарвал заявил, что Xiaomi представит свои новые ноутбуки в Индии в конце этого месяца. Хотя Xiaomi India еще не подтвердила свое следующее мероприятие по запуску, в свежем отчете говорится, что компания скоро запустит в стране Mi Notebook Pro 14 и Mi Notebook Ultra 15.6.

Хотя подробности об этих ноутбуках недоступны, в публикации утверждается, что эти устройства могут быть ребрендированными версиями ноутбуков Mi Notebook Pro 14 и Mi Notebook Pro X, которые недавно были официально выпущены в Китае.

Mi Notebook Pro 14, дебютировавший в Китае в апреле, оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Он поставляется с процессорами 11- го поколения, такими как Core i7-11370H и Core i5-11300H, и поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ хранилища NVMe SSD.

Он имеет батарею на 56 Втч, которая поддерживает быструю зарядку 100 Вт. Он предлагает другие функции, такие как W-Fi 6, Bluetooth 5.1, сканер отпечатков пальцев, порт Thunderbolt 4, 2 порта USB-C, разъем 3,5 мм, веб-камеру HD и ОС Windows 10.

Mi Notebook Pro X, дебютировавший в прошлом месяце в Китае, оснащен полноэкранным OLED-дисплеем E5 3.5K, занимающим 91% площади экрана. Он поставляется с процессорами Core i7-11370H и Core i5-11300H 11- го поколения. Он имеет до 32 ГБ оперативной памяти LPPDR4 и 1 ТБ хранилища NVMe.

Он имеет батарею на 80 Вт, которая поддерживает зарядку на 130 Вт. Он оснащен другими функциями, такими как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, сканер отпечатков пальцев, порт Thunderbolt 4, порт USB-C, USB-A 3.2 Gen2, порт HDMI, разъем 3,5 мм, веб-камера HD и ОС Windows 10.

Источник — Astera.