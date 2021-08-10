Ноутбуки Vivo и Vivo Watch скоро прибудут в Индию

Суббренд Xiaomi Redmi недавно выпустил свой первый ноутбук в Индии. Первый ноутбук Realme Realme Book также ожидается в этом месяце. Свежая информация показывает, что Vivo проводит опрос в Индии, чтобы узнать, что клиенты хотят видеть на своих ноутбуках.

Согласно 91mobiles, который цитирует типстера Йогеша Брара в качестве источника, исследование Vivo направлено на оценку ожиданий потребителей в отношении ценового диапазона, размера экрана, процессоров и других деталей своего будущего ноутбука. Интересно, что ASUS продает ноутбуки под брендом VivoBook в Индии. Следовательно, вполне вероятно, что ноутбук Vivo может появиться под другим именем.

Информатор утверждал, что Vivo успешно провела исследование умных часов в Индии и, похоже, компания может планировать запустить Vivo Watch вместе с серией Vivo X70 в Индии в сентябре. Что касается ноутбуков Vivo, компания может выпустить их через несколько месяцев после проведения исследования.

В новой утечке утверждается, что ноутбуки Vivo будут поставляться как минимум с двумя размерами экрана. Первые ноутбуки Vivo могут быть оснащены процессором Intel Core i3 / i5 11- го поколения.

Источник — Astera.