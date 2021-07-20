Ноутбуки RedmiBook появляются в Индии

Ранее сегодня (20 июля 2021 года) Redmi провела онлайн-мероприятие по запуску в Индии, на котором представила свой последний смартфон Note 10T 5G. Во время прямой трансляции на YouTube компания также дразнила запуск своей серии ноутбуков RedmiBook в этом регионе.

В конце прямой трансляции китайский производитель смартфонов проинформировал о появлении различных продуктов. Это включает в себя смартфоны, внешние аккумуляторы, Redmi Audio, Fitness, будущие смарт-телевизоры, и прямо перед концом было написано незавершенное «RedmiBoo», что явно подразумевает собственную линейку ноутбуков бренда. К сожалению, это вся информация, которой компания поделилась по этому поводу на данный момент.

Другими словами, в данный момент у нас нет ничего, кроме этого тизера в доли секунды. Хотя это действительно означает, что компания наконец-то поставляет свои ноутбуки в регион, что может быть полезно для компании, поскольку работа из дома/удаленная работа наряду с онлайн-обучением по-прежнему распространены в условиях пандемии. Кроме того, если Redmi будет придерживаться своей философии соотношения цены и качества с ноутбуками, мы можем увидеть мощное оборудование в ноутбуках с агрессивной ценой.

Ранее Xiaomi также выпустила свои ноутбуки Mi Notebook 14 в Индии, которые показали хорошие продажи в своей ценовой категории. Таким образом, это могло быть одной из причин, по которой даже ее дочерняя компания также запустит собственную серию RedmiBook.

Источник — Astera.