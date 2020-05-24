Ноутбуки Redmi на Ryzen 4000 получили три режима производительности

Через пару дней состоится презентация новых продуктов от бренда Redmi. Китайская компания представит новый 5G смартфон, телевизоры и ноутбук.

Онлайн-презентация новинок будет произведена 26 мая.

К ней подготовили телевизоры Redmi Smart TV X, смартфон Redmi 10X, а также ноутбуки, в основе которых будут лежать процессоры Ryzen 4000.

Накануне представитель компании Redmi сообщил, что ноутбуки получат три режима производительности.

Между ними можно будет переключаться клавишами Fn+K. Первый режим будет «тихий», второй получил название «сбалансированный», а третий — «максимальная производительность», а за счет последнего производительность системы вырастет на 34,5%.