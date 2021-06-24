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Ноутбуки Huawei MateBook продолжают испытывать дефицит в Китае

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На бизнес Huawei серьезно повлияли санкции США и ряда их союзных стран. Это затрудняет выживание китайского технологического гиганта на рынке смартфонов.

Помимо смартфонов и сетевого оборудования, компания сталкивается с проблемами и в других сферах. В настоящее время ноутбуки серии Huawei MateBook почти отсутствуют в Китае.

Ноутбуки Huawei MateBook продолжают испытывать дефицит в Китае

Высококачественные модели, такие как Huawei MateBook X Pro 2021/2020, в настоящее время доступны для покупки, а все другие модели недоступны, включая MateBook 16, выпущенный в прошлом месяце.

Ожидается, что в настоящее время нехватка ноутбуков Huawei сохранится, и в августе может появиться некоторое облегчение с точки зрения наличия на складе. Также ожидается, что в сентябре или октябре бренд представит несколько новых моделей.

Причина нехватки устройств пока не известна. Это могло быть связано с нехваткой поставок чипов Intel и AMD. Возможно, компания пострадала от нехватки поставок в производственной цепочке на фоне роста цен.

Ожидается, что Huawei продолжит выпуск новых ноутбуков во второй половине этого года, а также различные дисплеи и гарнитуры, начиная с августа. Тем не менее, бренд неоднократно откладывал телефоны Huawei серии P50, и запуск линейки Huawei Mate 50 также ожидается.

Источник — Astera.

Huawei MateBook
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