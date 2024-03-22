Ноутбуки Honor MagicBook X Pro (2024) оценили в России от 82 тыс. рублей

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X Pro (2024), которые представлены двумя моделями.

Российские магазины запустили продажи обновленной серии ноутбуков Honor MagicBook X Pro (2024), которая включает в себя две модели — 14-дюймовую и 16-дюймовую.

Оба ноутбука оснащены процессорами Intel Core i5-13420H 12-го поколения и встроенной графикой Intel UHD Graphics. Покупатели могут выбрать модели с 8 или 16 ГБ оперативной памяти.

Постоянная память ограничена 512 ГБ SSD (M.2 PCIe). Для обеспечения автономной работы до 7,5 часа в ноутбуках установлена встроенная батарея емкостью 60 Вт/ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Модели отличаются стильным алюминиевым корпусом, тонкими рамками вокруг экрана и фронтальной камерой разрешением 720p. Толщина корпуса MagicBook X 14 Pro (2024) составляет 1,65 см, а вес — 1,4 кг. MagicBook X 16 Pro (2024) немного толще и тяжелее: 1,79 см и 1,75 кг соответственно.

16-дюймовая модель оснащена IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц, яркостью до 300 нит и соотношением сторон 16:10. Экран 14-дюймовой версии отличается только размером.

Оба ноутбука также обладают технологией защиты глаз от синего излучения TÜV Rheinland. Они предустановлены с операционной системой Windows 11 Home Edition.

Цены на ноутбуки Honor MagicBook X Pro (2024) варьируются от 81 990 до 92 990 рублей.

Источник