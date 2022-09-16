Ноутбуки Honor MagicBook V 14, MagicBook X 14 и X 16 2022 года выпущены в Китае

Компания Honor представила в Китае три новых ноутбука MagicBook. Honor MagicBook V 14 2022 представляет собой новый ноутбук с сенсорным экраном, а ПК серии MagicBook X работают на платформе Alder Lake. Новые продукты ориентированы на китайский рынок и могут быть недоступны в других странах. Запуск моделей состоялся во время осеннего события Honor’s Autumn Event 15 сентября.

Honor MagicBook V 14 2022 оснащен 10-точечным сенсорным дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 90 Гц. В нем отсутствует опция видеокарты RTX 2050, но используется графика Iris Xe. В Independent Graphics Edition V 14 2022 добавляет GeForce MX550 в дополнение к Iris Xe. MagicBook V 14 2022 оснащен процессорами Core i5-12500H или i7-12700H.

Модели MagicBook X 14 и X 16 2022 имеют тонкий и легкий металлический корпус. Они предлагают соотношение сторон 16:10, а X 14 имеет дисплей 2,2K. С другой стороны, MagicBook X 16 2022 имеет панель FHD с частотой обновления 90 Гц. X 14 также имеет частоту обновления 90 Гц, и обе модели включают в себя функции ухода за глазами. Оба они сертифицированы TUV Rheinland и имеют аккумуляторы на 60 Втч с зарядкой на 65 Вт. Две модели MagicBook серии X оснащены процессорами Core i5-12500H/i5-1235U.

Стандартный MagicBook V 14 2022 (Core i5-12500H) стоит 5 999 юаней (~ 858 долларов), а Independent Graphics Edition — 6 499 юаней (~ 929 долларов). Стоимость Honor MagicBook X 14 и X 16 2022 начинается от 4699 юаней (~ 672 доллара). Все три ноутбука MagicBook можно предварительно заказать на сайте Honor China.