Ноутбук Microsoft Surface Book 3 окажется очень дорогим

Microsoft скоро проведет большую презентацию, на которой представит свои новые устройства серии Surface.

Ожидается, что компания покажет Surface Book 3 и Surface Go 2, и об этих товарах стали известные некоторые данные, а также ориентировочные цены.

Surface Book 3 получит экран диагональю 13,5 дюйма. Будет также показана версия с 15-дюймовым дисплеем.

В основе ноутбуков лягут процессоры Core i5-10210U и Core i7-10510U, которые дополнят оперативной памятью от 8 до 32 ГБ. SSD накопитель в будущих новинках будет от 256 ГБ до 1 ТБ.

Источник еще пишет, что в дорогих конфигурациях Surface Book 3 установят видеокарты Nvidia Quadro.

Цена на Surface Book 3 будет начинаться от 2000 евро, а самая дорогая версия обойдется в 4000 евро. В Surface Go 2 установят 11-дюймовую матрицу с разрешением 1800 на 1200 пикселей.

Процессоры в этой версии будут Pentium Gold 4425Y либо Core m3-8100Y, а ОЗУ установят 4 или 8 ГБ.

SSD накопитель в минимальной версии будет на 64 ГБ, а в максимальной на 256 ГБ. Сообщается еще про LTE модем, но его предложат в качестве опции.

Цена Surface Go 2 будет начинаться от 500 евро.