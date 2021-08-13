Xiaomi работает над новым ноутбуком для Индии. Недавно главный бизнес-директор Xiaomi India Рагху Редди поделился изображением нового ноутбука Mi с клавиатурой с подсветкой. Китайский производитель продает в Индии несколько ноутбуков, но ни у одного из них нет клавиатуры с подсветкой.

Помимо Reddy, руководитель отдела маркетинга Xiaomi в Индии Картик М.С. также поделился изображением будущего ноутбука с клавиатурой с подсветкой. Изображения предполагают, что следующий ноутбук Mi будет иметь металлическую конструкцию. К сожалению, компания не разглашает информацию о характеристиках устройства.

Вчера управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн опубликовал твит, чтобы объявить о Mi Smarter Living 2022, которое может состояться либо в этом месяце, либо в сентябре. Ходят слухи, что компания может представить на мероприятии несколько продуктов, таких как Mi Band 6, новые телевизоры Mi TV и другие продукты IoT. Компания может использовать ту же платформу для анонса следующих ноутбуков Mi.

В утечке за последний месяц говорилось, что Xiaomi может вскоре анонсировать в Индии два ноутбука под названием Mi Notebook Pro 14 и Mi Notebook Ultra 15.6. Первый может поставляться с 14-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, процессором Core i7 / i5 11- го поколения, графикой Nvidia GeForce MX450, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 512 ГБ NVMe SSD и батареей 56 Втч.

Источник — Astera.