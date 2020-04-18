Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus с E Ink экраном появился в продаже

Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus был представлен в начале года, а теперь эта бизнес-модель поступила в продажу на территории США. За новинку просят от 1 200 долларов.

Особенностью ноутбука стал дополнительный E Ink экран на внешней стороне крышки. На этом дисплее можно создавать заметки и просматривать уведомления.

Внешний экран ThinkBook Plus поддерживает стилус. Диагональ E Ink дисплея 10,8 дюйма, а размер основного экрана 13,3-дюйма.

Процессоры в новинке используются только Intel Core десятого поколения. Оперативной памяти может быть установлено до 16 ГБ, а SSD накопитель до 512 ГБ.

Также предусмотрен SSD Intel Optane 16 или 32 ГБ. Размеры Lenovo ThinkBook Plus: 308х217х17,4 мм, масса 1,4 кг.