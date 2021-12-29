Главная » Новости

Премиальный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснастили встроенным планшетом

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Авторитетный инсайдер Evan Blass в Сети опубликовал изображения премиального ноутбука от компании Lenovo.
На снимках можно увидеть модель ноутбука со встроенным планшетом и поддержкой стулуса.

Первые данные о подобной модели от компании Lenovo появились в октябре, возможно ноутбук покажут в начале января на выставке электроники.

Необычный ноутбук получит 17-дюймовый экран, а сама модель войдет в линейку ThinkBook Plus.

Она будет предназначена для профессионалов, а большой дополнительный экран на нижней панели нужен для выполнения определённых задач при работе с графическими или офисными программами.

Премиальный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснастили встроенным планшетом Премиальный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснастили встроенным планшетом Премиальный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснастили встроенным планшетом

Lenovo Lenovo ThinkBook Plus
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.