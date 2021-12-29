Премиальный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснастили встроенным планшетом

Авторитетный инсайдер Evan Blass в Сети опубликовал изображения премиального ноутбука от компании Lenovo.

На снимках можно увидеть модель ноутбука со встроенным планшетом и поддержкой стулуса.

Первые данные о подобной модели от компании Lenovo появились в октябре, возможно ноутбук покажут в начале января на выставке электроники.

Необычный ноутбук получит 17-дюймовый экран, а сама модель войдет в линейку ThinkBook Plus.

Она будет предназначена для профессионалов, а большой дополнительный экран на нижней панели нужен для выполнения определённых задач при работе с графическими или офисными программами.