Премиальный ноутбук Lenovo ThinkBook Plus оснастили встроенным планшетом

Авторитетный инсайдер Evan Blass в Сети опубликовал изображения премиального ноутбука от компании Lenovo.
На снимках можно увидеть модель ноутбука со встроенным планшетом и поддержкой стулуса.
Первые данные о подобной модели от компании Lenovo появились в октябре, возможно ноутбук покажут в начале января на выставке электроники.
Необычный ноутбук получит 17-дюймовый экран, а сама модель войдет в линейку ThinkBook Plus.
Она будет предназначена для профессионалов, а большой дополнительный экран на нижней панели нужен для выполнения определённых задач при работе с графическими или офисными программами.