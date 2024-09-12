Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ с AMD Ryzen AI 9 365 оценен в 1102 доллара

Компания Lenovo анонсировала новый лэптоп бизнес-класса — ThinkBook 16 Gen 7+. Эта модель выделяется производительным оборудованием, хорошей автономностью и камерой, которая обеспечивает приватность без необходимости её заклеивать.

ThinkBook 16 Gen 7+ оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3,2K и частотой обновления 165 Гц. Яркость достигает 400 нит, а цветопередача охватывает 100% гаммы DCI-P3, что делает его идеальным для работы с графикой и видео.

Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen AI 9 365, который поддерживает 50 TOPS вычислений. В сочетании с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 это обеспечивает высокую производительность для многозадачности.

Устройство предлагает два слота M.2 2280 (PCIe 4×4), что позволяет устанавливать SSD объёмом до 2 ТБ, обеспечивая быстрое хранение данных.

ThinkBook 16 Gen 7+ оснащён аккумулятором ёмкостью 85 Втч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт через USB Type-C.

Lenovo заявляет, что автономность новинки может достигать 17 часов при воспроизведении видео, что делает его отличным выбором для длительной работы без подзарядки.

Среди других особенностей модели — веб-камера с функцией Windows Hello и шторкой для защиты приватности, а также аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающая качественное звучание.

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+ поступит в продажу в Северной Америке в декабре по цене от 1102 долларов.