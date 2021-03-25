Ноутбук Lenovo с сертификатом Intel EVO доступен для покупки в Китае

Lenovo начали приём заказов на новый лептоп Xiaoxin Pro 14 2021. Он может комплектоваться как процессорами AMD, так и процессорами Intel в связке с видеокартой MX450.

Она выводит изображение на 14-дюймовый дисплей с разрешением 2240х1400 p. Цветовой охват – 100% sRGB.

Дисплей имеет максимальную яркость 300 кд\м^2, поддержку DC Dimming и сертифицирован Rhein Eyesafe Hardware Low Light.

Аппаратная платформа может состоять из процессоров Intel Core i5 1135G7 или Core i5 11300H.

Объём памяти составляет 16 Гб оперативной стандарта LPDDR4X и 512 Гб твердотельный М.2 накопитель.

Лептоп имеет сертификацию Intel EVO, что улучшит скорость загрузки и производительность при меньшем энергопотреблении.

Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 уже доступен для предзаказа в Китае в версиях Ryzen Edition, Core Edition и Core Standard Edition. Цены начинаются от 776 долларов или 58 000 рублей.