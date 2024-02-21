Ноутбук Lenovo Legion Y9000K 2024 с RTX4090 и Core i9 оценен в 388 тыс. рублей

Этот ноутбук игровой линейки Legion имеет впечатляющие характеристики, включая мощный процессор Core i9-14900HX и графический ускоритель GeForce RTX 4090 Laptop.

Система жидкостного охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение компонентов и позволяет ноутбуку иметь относительно небольшую толщину.

Экран ноутбука Legion Y9000K 2024 имеет высокое разрешение 3200 x 2000 пикселей, высокую кадровую частоту 165 Гц и широкий охват цветового пространства Adobe RGB. Это делает его отличным выбором для игр и работы с графикой.

Ноутбук оснащен аккумулятором ёмкостью 100 Вт·ч, который обеспечит достаточное время автономной работы. Он также поставляется с мощным блоком питания мощностью 330 Вт.

Масса ноутбука всего 2,56 кг, что делает его относительно легким для переноски.

Цена на Legion Y9000K 2024 впечатляет, составляя около 4,2 тыс. долларов или около 388 тыс. рублей, Это премиальный ноутбук с высокими техническими характеристиками, и его стоимость соответствует его возможностям.

Открытые продажи ноутбука Legion Y9000K 2024 стартуют 27 февраля в Китае.