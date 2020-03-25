Ноутбук Chuwi AeroBook Pro с 4К экраном на Indiegogo оценили в 500 долларов

Ноутбук Chuwi AeroBook Pro с 4К экраном на Indiegogo оценили в 500 долларов26.03.2020 00:01
Компания Chuwi для запуска своих продуктов очень часто использует площадку Indiegogo, и в этот раз на ней представили новый ноутбук под названием AeroBook Pro 15.6.
Сбор средств начали с 25 марта. Производитель предлагает за 500 долларов приобрести ноутбук с экраном диагональю 15,6-дюйма и разрешением 4К.
В основе представленной модели лежит мобильный процессор Intel i5 6287U и 8 ГБ оперативной памяти.
Стоит отметить, что такой же процессор устанавливается в MacBook Pro.
SSD накопитель в Chuwi AeroBook Pro 15.6 на 256 ГБ.
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