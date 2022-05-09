Профессиональный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два дисплея

Asus представила профессиональный ноутбук ZenBook Pro Duo 14 OLED с двумя экранами, один из которых расположен выше клавиатуры, и может использоваться для разных задач.

Новинка оснащена основным 14-дюймовым OLED экраном с разрешением 2880 х 1800 пикселей и частотой 120 Гц, ниже него размещена еще одна панель, она уже выполнена по IPS технологии.

Ее диагональ 12,7-дюйма, а разрешение 2880 х 864 пикселей, причем она тоже может работать на частоте 120 Гц.

В основе ZenBook Pro Duo 14 OLED лежит процессор Core i9-12900H. Оперативной памяти может быть установлено до 32 ГБ, постоянной до 2 ТБ.

На рынке будут версии с установленной видеокартой GeForce RTX 3050 Ti. О ценах пока ничего не сообщается.