Главная » Новости

Профессиональный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два дисплея

На чтение 1 мин Просмотров 84 Опубликовано

Asus представила профессиональный ноутбук ZenBook Pro Duo 14 OLED с двумя экранами, один из которых расположен выше клавиатуры, и может использоваться для разных задач.
Новинка оснащена основным 14-дюймовым OLED экраном с разрешением 2880 х 1800 пикселей и частотой 120 Гц, ниже него размещена еще одна панель, она уже выполнена по IPS технологии.

Ее диагональ 12,7-дюйма, а разрешение 2880 х 864 пикселей, причем она тоже может работать на частоте 120 Гц.

В основе ZenBook Pro Duo 14 OLED лежит процессор Core i9-12900H. Оперативной памяти может быть установлено до 32 ГБ, постоянной до 2 ТБ.

На рынке будут версии с установленной видеокартой GeForce RTX 3050 Ti. О ценах пока ничего не сообщается.

Профессиональный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два дисплея Профессиональный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два дисплея Профессиональный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED получил два дисплея

Asus ASUS ZenBook Pro Duo 14 OLED
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.