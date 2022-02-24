Ноутбук Acer Swift 5 наконец-то получил экран с соотношением сторон 16:10

Компания Acer объявила об обновлениях потребительской линейки Swift. Большая новость заключается в том, что Swift 5 , его потребительский флагман, наконец-то перешел с экрана с соотношением сторон 16:9 на более высокий и вместительный 16:10. Это последний из многих флагманских продуктов премиум-класса, совершивший такой прыжок.

Помимо соотношения сторон, новый 14-дюймовый Swift 5 очень похож на предыдущие модели Swift 5, которые мы знаем и любим. Он стал немного тяжелее (2,65 фунта по сравнению с предыдущими 2,31). Теперь он поставляется с дисплеем с разрешением 2560 x 1600, тогда как прошлогодняя модель была доступна только с разрешением 1920 x 1080 .

Внутри Swift был заменен на процессоры Intel Core 12-го поколения. Можно настроить до 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ памяти. Это большой объем для такого маленького устройства — максимальная емкость прошлогодней модели составляла 1 ТБ.

Этот Swift также имеет датчик отпечатков пальцев (как и прошлогодняя модель) и веб-камеру FHD, которая, по словам Acer, будет использовать технологию «временного шумоподавления». Такая обработка может привести к улучшению качества изображения, но не всегда , поэтому мы предоставим больше информации в нашем полном обзоре устройства.

Новый Swift 5 будет доступен в Северной Америке в июне по цене от 1499 долларов, что немного дороже, чем в базовой конфигурации прошлого года . Устройства также поступят в Европу, Ближний Восток и Африку в марте (от 1799 евро) и в Китай в апреле (от 9999 юаней).

На подходе и новый Swift 3 . Это устройство, которое более бюджетно, также было переведено на процессоры 12-го поколения, хотя оно по-прежнему имеет соотношение сторон 16: 9. Он будет начинаться с 849,99 долларов США в Северной Америке, 1199 евро в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и 5499 юаней в Китае.