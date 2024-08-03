Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов

Ноутбук ACEMAGIC X1 выделяется необычным дизайном и наличием двух экранов. Снаружи он выглядит как обычный ноутбук с клавиатурой и сенсорным экраном, но второй дисплей, прикрепленный к 360-градусному шарниру, позволяет создать конфигурацию с двумя экранами без необходимости использования портативного монитора.

Этот инновационный ноутбук, представленный в начале года, теперь доступен для предзаказа в США и Европе по цене от 899 долларов и 899 евро соответственно.

Ключевой особенностью ACEMAGIC X1 является возможность размещения второго экрана в различных конфигурациях. Пользователи могут откинуть крышку и использовать устройство как планшет или применять режим зеркалирования для презентаций, позволяя собеседнику видеть то, что вы показываете.

Кроме того, возможно использование расширенного дисплея, чтобы один человек смотрел фильм, пока другой работал.

Несмотря на свою новизну, устройство вызывает некоторые опасения относительно долговечности 360-градусного шарнира, особенно учитывая, что компания больше известна производством мини-настольных ПК.

Тем не менее цена в 899 долларов выглядит разумной для такого оригинального продукта.

Технические характеристики

Оба дисплея имеют размер 14 дюймов и разрешение 1920 x 1080 пикселей. ACEMAGIC X1 оснащен процессором Intel Core i7-1255U — 10-ядерным чипом с 12 потоками, выпущенным в 2022 году в рамках линейки Alder Lake.

Ноутбук также предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и 1 ТБ PCIe 3.0 SSD, которые можно модернизировать. ACEMAGIC предусмотрел два слота SODIMM и два разъема M.2 2280 для расширения памяти и хранилища.

ACEMAGIC X1 имеет аккумулятор емкостью 70,4 Вт·ч, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также разнообразный набор портов:

1 x USB 3.0 Type-C (5 Гбит/с с режимом DisplayPort Alt)

1 x USB Type-C (только для зарядки)

1 x USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с)

1 x HDMI 2.0

После завершения предзаказов розничная цена ноутбука составит 1399 долларов, но ожидается, что конечная цена будет ниже указанной.