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Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов

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Ноутбук ACEMAGIC X1 выделяется необычным дизайном и наличием двух экранов. Снаружи он выглядит как обычный ноутбук с клавиатурой и сенсорным экраном, но второй дисплей, прикрепленный к 360-градусному шарниру, позволяет создать конфигурацию с двумя экранами без необходимости использования портативного монитора.

Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов

Этот инновационный ноутбук, представленный в начале года, теперь доступен для предзаказа в США и Европе по цене от 899 долларов и 899 евро соответственно.

Ключевой особенностью ACEMAGIC X1 является возможность размещения второго экрана в различных конфигурациях. Пользователи могут откинуть крышку и использовать устройство как планшет или применять режим зеркалирования для презентаций, позволяя собеседнику видеть то, что вы показываете.

Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов

Кроме того, возможно использование расширенного дисплея, чтобы один человек смотрел фильм, пока другой работал.

Несмотря на свою новизну, устройство вызывает некоторые опасения относительно долговечности 360-градусного шарнира, особенно учитывая, что компания больше известна производством мини-настольных ПК.

Тем не менее цена в 899 долларов выглядит разумной для такого оригинального продукта.

Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов

Технические характеристики
Оба дисплея имеют размер 14 дюймов и разрешение 1920 x 1080 пикселей. ACEMAGIC X1 оснащен процессором Intel Core i7-1255U — 10-ядерным чипом с 12 потоками, выпущенным в 2022 году в рамках линейки Alder Lake.

Ноутбук также предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и 1 ТБ PCIe 3.0 SSD, которые можно модернизировать. ACEMAGIC предусмотрел два слота SODIMM и два разъема M.2 2280 для расширения памяти и хранилища.

Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов

ACEMAGIC X1 имеет аккумулятор емкостью 70,4 Вт·ч, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также разнообразный набор портов:

1 x USB 3.0 Type-C (5 Гбит/с с режимом DisplayPort Alt)
1 x USB Type-C (только для зарядки)
1 x USB 3.0 Type-A (5 Гбит/с)
1 x HDMI 2.0

После завершения предзаказов розничная цена ноутбука составит 1399 долларов, но ожидается, что конечная цена будет ниже указанной.

Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов Ноутбук ACEMAGIC X1 с двумя экранами и уникальным дизайном оценили в 899 долларов

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