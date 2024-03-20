Nothing Рhone (2a) успешно прошел drop-test

Nothing (2a) оказался очень популярным, в первые сутки продаж модель разошлась в количестве 100 000 единиц.

Смартфон среднего уровня повторяет фирменный дизайн флагманского смартфона компании, в нем сохранилась прозрачная крышка, которая сейчас выполнена из пластика.

Насколько такое решение является практичным, решили проверить блогеры канала PBKreviews, они устроили drop-test смартфону Nothing (2a).

Аппарат роняли с разной высоты на бетонную поверхность. Nothing (2a) оказался достаточно крепким смартфоном, после всех падений с разной высоты, он получил минимальные повреждения, что доказывает, что для данного смартфона не обязательно использовать защитный чехол.