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Nothing разрабатывает новый смартфон с использованием идей фанатов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Nothing готовится представить особую версию своего смартфона, которая называется Nothing Phone 2a Community Edition.

Nothing разрабатывает новый смартфон с использованием идей фанатов

Этот проект стартовал в марте 2024 года и включал четыре этапа, на которых участники сообщества делились своими идеями по дизайну и функциям устройства.

Фанаты предложили уникальный дизайн под названием «Фосфоресценция», использующий светящиеся в темноте материалы. Задняя панель телефона будет украшена рисунком в стиле гоночных треков. Также пользователи создали коллекцию обоев «Connected», основанную на ручных эскизах и цифровых инструментах.

Кроме того, фанаты предложили оригинальный дизайн упаковки, на которой будет изображение камеры с ультрафиолетовым покрытием.

Маркетинговая кампания под слоганом «Найди свой свет» объединяет все идеи пользователей, подчеркивая их креативность. Презентация нового устройства пройдет 30 октября в Лондоне.

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