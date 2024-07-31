Nothing представила улучшенный Phone (2a) с приставкой к названию Plus

Компания Nothing представила свой новый смартфон Phone (2a) Plus, который стал преемником модели Phone (2a). Он получил обновленный чипсет, улучшенные камеры и новые расцветки корпуса.

Главное изменение — это новый процессор Mediatek Dimensity 7350, который быстрее предыдущей модели. Он включает 2 мощных ядра и 6 более слабых, что увеличивает производительность на 10% для CPU и до 30% для графики.

Камеры также обновились: фронтальная камера теперь имеет 50 Мп вместо 32 Мп и может снимать видео в 4K. Экран остался прежним — 6,7 дюймов, AMOLED FullHD+ с частотой 120 Гц.

Основная камера и аккумулятор (5000 мАч) остались без изменений, но теперь поддержка быстрой зарядки увеличена до 50 Вт. Смартфон работает на Nothing OS 2.6 на базе Android 14.

Цена нового Phone (2a) Plus начинается с 399 долларов или 34 500 рублей. Цветовая гамма представлена черным и серым вариантами.