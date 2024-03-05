Nothing представила Phone 2a с чипом Dimensity 7200 Pro и АКБ на 5000 мАч

Смартфон Nothing Phone (2a) вызвал большой интерес в 2024 году как одно из наиболее ожидаемых устройств. Этот смартфон от компании Nothing представляет собой среднего уровня устройство с фирменными технологиями, при этом имеет доступную цену.

Nothing Phone (2a) оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200 Pro и обладает большой испарительной камерой. С задней стороны устройства расположен световой интерфейс Glyph, включающий всего три светодиода.

Экран смартфона — это AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Яркость экрана достигает 1300 кд/кв.м. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, а также поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Устройство работает на операционной системе Nothing OS 2.5, основанной на Android 14.

Фронтальная камера новинки получила 32-мегапиксельный сенсор (Sony IMX615), а на задней панели расположены два сенсора по 50 Мп. Используются датчики Samsung GN9 и Samsung JN1

Nothing Phone (2a) предлагается в двух вариантах памяти: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 330 евро. Также доступна версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которая будет продаваться на европейском рынке за 380 евро.